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Вратарь сборной Кюрасао Ром установил рекорд чемпионатов мира по количеству сэйвов

Голкипер национальной команды Кюрасао Элой Ром отметился 15 сэйвами во время матча со сборной Эквадора (0:0) во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Голкипер национальной команды Кюрасао Элой Ром отметился 15 сэйвами во время матча со сборной Эквадора (0:0) во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

37-летний Ром установил рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов за один матч без учета дополнительного времени.

При этом рекорд с учетом дополнительного времени принадлежит американцу Тиму Ховарду (16 сэйвов в матче с Бельгией (1:2 доп. время) в ⅛ финала ЧМ-2014).

Элой Ром был признан лучшим игроком матча Эквадор — Кюрасао.