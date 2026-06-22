Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер сборной Ирана Галенои о матче с Бельгией: «Обе команды заслуживали победы, обе могли взять три очка»

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои прокомментировал ничью со сборной Бельгии (0:0) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои прокомментировал ничью со сборной Бельгии (0:0) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Думаю, это был очень захватывающий матч. Обе команды заслуживали победы, обе могли взять три очка. Я хочу выразить искреннюю благодарность каждому игроку, особенно Али Бейранванду», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

Иран (два очка после двух матчей) лидирует в таблице группы G ЧМ-2026. 27 июня он сыграет с Египтом.

Безобразная игра бельгийцев — не могут забить даже с двух метров и глупо удаляются. Иран сдержал фаворита.