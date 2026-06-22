Уругвай — Кабо-Верде: Араухо сравнял счет в концовке первого тайма

Сборная Уругвая играет со сборной Кабо-Верде в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 44-й минуте счет сравнял нападающий уругвайской команды Максимилиано Араухо — 1:1.
22 июн 01:00 Уругвай — Кабо Верде 1:1.
Сборная Уругвая играет со сборной Кабо-Верде в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Сборная Уругвая играет со сборной Кабо-Верде в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 44-й минуте счет сравнял нападающий уругвайской команды Максимилиано Араухо — 1:1.
22 июн 01:00 Уругвай — Кабо Верде 1:1.