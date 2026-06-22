Уругвай ведет в матче с Кабо-Верде после первого тайма

Первым на 21-й минуте забил полузащитник сборной Кабо-Верде и «Краснодара» Кевин Ленини. На 44-й минуте нападающий сборной Уругвая Максимилиано Араухо сравнял счет, а на 45+6-й минуте форвард Агустин Каноббио вывел уругвайцев вперед.