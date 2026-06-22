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Сборная Ирана не выигрывает в трех матчах чемпионатов мира подряд

Сборная Ирана сыграла вничью со сборной Бельгии (0:0) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Ирана сыграла вничью со сборной Бельгии (0:0) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Иранская команда не может одержать победу в последних трех матчах чемпионатов мира по футболу. По данным Opta, их последняя повторяющая самую длинную безвыигрышную серию была с 20 июня 2018 года по 21 ноября 2022 года.

Безобразная игра бельгийцев — не могут забить даже с двух метров и глупо удаляются. Иран сдержал фаворита.

На ЧМ-2026 Иран также сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2). На ЧМ-2022 он проиграл США (0:1).

Сборная Ирана лидирует в таблице группы G ЧМ-2026 с двумя очками после двух матчей.