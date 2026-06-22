Ленини признали лучшим игроком матча Уругвай — Кабо-Верде

Нападающий сборной Кабо-Верде и «Краснодара» Кевин Ленини был признан лучшим игроком матча второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Уругвая (2:2).
29-летний футболист открыл счет ударом со штрафного на 21-й минуте. Этот гол стал первым для сборной Кабо-Верде в истории чемпионатов мира.
Ленини в 33 матчах за национальную команду забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Сказка Кабо-Верде продолжается. Краснодарец Ленини забил исторический гол, а Уругвай подвела кошмарная ошибка.