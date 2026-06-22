Тренер сборной Кабо-Верде Бубиста о матче с Уругваем: «Мы играли с сердцем»

"Я хочу поздравить команду и всех наших людей с тем, как мы играли, с сердцем. Мы закончили матч в условиях больших трудностей, когда у многих игроков уже были судороги. Но наша команда на протяжении всего матча была смелой, всегда стремилась выиграть игру, и это делает нас очень счастливыми.