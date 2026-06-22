Уругвай на грани провала — надо обыгрывать Испанию! Расклады ЧМ-2026 в группе H

— Для Уругвая все непросто — ему нужна победа над Испанией для спокойного выхода напрямую. Ничья оставит южноамериканцев с 3 очками, и для второго места тогда понадобится, чтобы Кабо-Верде и Саудовская Аравия тоже сыграли вничью, а дополнительные показатели не подвели уругвайцев. Они пока забили на один мяч больше, чем Кабо-Верде. Если обе встречи завершатся с одинаковым счетом, например, 0:0 и 0:0 или 1:1 и 1:1, выше будет команда Бьелсы. Если Кабо-Верде забьет на два мяча больше в своей ничьей, островитяне обойдут южноамериканцев благодаря общему числу голов. А в случае поражения Уругвай почти наверняка вылетит — с 2 очками в общей таблице третьих мест он вряд ли попадет в топ-8.