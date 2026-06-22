Бьелса о матче Уругвай — Кабо-Верде: «Решающим фактором стало то, что мы допустили спад интенсивности»

«Когда мы хорошо защищались, матч позволял нам выходить вперед. Когда мы теряли контроль над игрой, это преимущество сокращалось по сравнению с соперниками. Решающим фактором в исходе матча стало то, что мы допустили спад интенсивности, а этого не должно было произойти», — цитирует аргентинского специалиста сайт Международной федерации футбола.