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«Миннесота» дома проиграла «Вашингтону», Косу набрала одно очко

«Миннесота» на своем паркете проиграла «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 79:84.

«Миннесота» на своем паркете проиграла «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 79:84.

Самым результативным игроком встречи стала защитник «Миннесоты» Оливия Майлс — у нее 22 очка.

Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу набрала одно очко.

«Миннесота» (13−4) лидирует в таблице Западной конференции женской НБА. «Вашингтон» (8−7) идет на четвертом месте в Восточной конференции.

Женская НБА.

Регулярный чемпионат.

«Миннесота» — «Вашингтон» — 79:84 (22:22, 20:13, 18:21, 19:28).

М: Майлс (22), Ховард (20), Уильямс (13).

В: Ситрон (21), Ириафен (17), Макмэхон (15).