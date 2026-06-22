«Миннесота» дома проиграла «Вашингтону», Косу набрала одно очко

«Миннесота» на своем паркете проиграла «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 79:84.
Самым результативным игроком встречи стала защитник «Миннесоты» Оливия Майлс — у нее 22 очка.
Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу набрала одно очко.
«Миннесота» (13−4) лидирует в таблице Западной конференции женской НБА. «Вашингтон» (8−7) идет на четвертом месте в Восточной конференции.
Женская НБА.
Регулярный чемпионат.
«Миннесота» — «Вашингтон» — 79:84 (22:22, 20:13, 18:21, 19:28).
М: Майлс (22), Ховард (20), Уильямс (13).
В: Ситрон (21), Ириафен (17), Макмэхон (15).