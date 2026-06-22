В матче Уругвай — Кабо-Верде впервые в истории чемпионатов мира сыграли два вратаря в возрасте 40+ лет

Вратари сборных Уругвая и Кабо-Верде Фернандо Муслера и Возинья установили историческое достижение в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Как сообщает Международная федерация футбола, впервые в истории чемпионатов мира в стартовом составе обеих команд вышли голкиперы в возрасте 40 лет и старше.
Сказка Кабо-Верде продолжается. Краснодарец Ленини забил исторический гол, а Уругвай подвела кошмарная ошибка.
Обоим вратарям по 40 лет. Возинья в 90 матчах за национальную команду пропустил 83 гола, в 36 встречах сыграл на ноль.
Муслера в 136 матчах за сборную пропустил 139 голов, у него 52 «сухих» матча.