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В матче Уругвай — Кабо-Верде впервые в истории чемпионатов мира сыграли два вратаря в возрасте 40+ лет

Вратари сборных Уругвая и Кабо-Верде Фернандо Муслера и Возинья установили историческое достижение в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Вратари сборных Уругвая и Кабо-Верде Фернандо Муслера и Возинья установили историческое достижение в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, впервые в истории чемпионатов мира в стартовом составе обеих команд вышли голкиперы в возрасте 40 лет и старше.

Сказка Кабо-Верде продолжается. Краснодарец Ленини забил исторический гол, а Уругвай подвела кошмарная ошибка.

Обоим вратарям по 40 лет. Возинья в 90 матчах за национальную команду пропустил 83 гола, в 36 встречах сыграл на ноль.

Муслера в 136 матчах за сборную пропустил 139 голов, у него 52 «сухих» матча.