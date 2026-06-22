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Элио Варела: «Забить свой первый гол за сборную в дебютном матче на чемпионате мира — это невероятно»

Нападающий сборной Кабо-Верде Элио Варела поделился эмоциями после ничьей со сборной Уругвая (2:2) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Кабо-Верде Элио Варела поделился эмоциями после ничьей со сборной Уругвая (2:2) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Форвард вышел на замену на 58-й минуте и забил на 61-й минуте, сравняв счет (2:2).

Сказка Кабо-Верде продолжается. Краснодарец Ленини забил исторический гол, а Уругвай подвела кошмарная ошибка.

«Я мечтал об этом, но никогда не представлял, что это произойдет именно так. Забить свой первый гол за сборную в дебютном матче на чемпионате мира — это невероятно. У меня нет слов», — цитирует 24-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Варела забил свой первый гол за национальную команду, за которую сыграл в 21 матче.