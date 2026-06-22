Элио Варела: «Забить свой первый гол за сборную в дебютном матче на чемпионате мира — это невероятно»

«Я мечтал об этом, но никогда не представлял, что это произойдет именно так. Забить свой первый гол за сборную в дебютном матче на чемпионате мира — это невероятно. У меня нет слов», — цитирует 24-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.