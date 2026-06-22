Египет одержал волевую победу над Новой Зеландией

Сборная Египта в Ванкувере победила сборную Новой Зеландии в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:1.
22 июн 04:00 Новая Зеландия — Египет 1:3.
Сборная Египта в Ванкувере победила сборную Новой Зеландии в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:1.
Сборная Египта в Ванкувере победила сборную Новой Зеландии в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:1.
22 июн 04:00 Новая Зеландия — Египет 1:3.