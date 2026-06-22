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Египет одержал волевую победу над Новой Зеландией

Сборная Египта в Ванкувере победила сборную Новой Зеландии в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:1.

Сборная Египта в Ванкувере победила сборную Новой Зеландии в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:1.

22 июн 04:00 Новая Зеландия — Египет 1:3.