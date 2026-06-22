У Бельгии проблемы, Салах почти затащил Египет в плей-офф. Расклады ЧМ-2026 в группе G

— Бельгии нужна победа над Новой Зеландией, чтобы гарантировать прямую путевку в 1/16 финала. При ничьей европейцам понадобится поражение Ирана от Египта. Если Иран тоже сыграет вничью, у команд будет по 3 очка, а дальше все решат общая разница и голы. Сейчас у Ирана преимущество по забитым мячам — 2 против 1. Если Бельгия забьет в своей ничьей минимум на 2 гола больше, чем Иран, она обойдет его.