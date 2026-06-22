Сборная Уругвая сыграла вничью со сборной Кабо-Верде (2:2) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Уругвай не проигрывает в последних трех матчах чемпионатов мира. Последняя более длинная беспроигрышная серия была с 15 июня 2018 года по 30 июня 2018 года и составляла четыре матча.
На ЧМ-2026 Уругвай также сыграл вничью с Саудовской Аравией. На ЧМ-2022 он победил Гану (2:0).
Сказка Кабо-Верде продолжается. Краснодарец Ленини забил исторический гол, а Уругвай подвела кошмарная ошибка.