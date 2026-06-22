Защитник сборной Кабо-Верде Стопира: «Весь мир может видеть, как мы играем очень хорошо»

«Ты выходишь на поле, ты веришь, и мы очень много работаем как команда. Я думаю, весь мир может видеть, как мы играем, мы играем очень хорошо, и у нас есть качество в команде. Так что теперь нас ждет следующий матч, и мы постараемся выйти в следующий раунд», — цитирует 38-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.