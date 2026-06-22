Англия — Португалия, Испания — Австрия, Аргентина — Уругвай. Пары плей-офф ЧМ-2026 прямо сейчас

Это не итоговый вариант, а срез на текущий момент. По регламенту ЧМ-2026 в плей-офф выходят 32 сборные. Первые и вторые места проходят напрямую, еще восемь путевок получают лучшие команды среди занявших третьи места (порядок критериев следующий — очки, разница голов, число голов, дисциплинарный рейтинг по числу желтых и красных карточек, рейтинг ФИФА). Для распределения третьих команд по сетке ФИФА использует заранее утвержденную таблицу из 495 вариантов.