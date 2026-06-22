Англия — Португалия, Испания — Австрия, Аргентина — Уругвай. Пары плей-офф ЧМ-2026 прямо сейчас

Формат с 48 сборными и 1/16 финала делает очень непростым подсчет раскладов на плей-офф: кто пройдет дальше, кто попадет на кого в первом раунде. «СЭ» публикует сетку чемпионата мира после матча Новая Зеландия — Египет (1:3).
Это не итоговый вариант, а срез на текущий момент. По регламенту ЧМ-2026 в плей-офф выходят 32 сборные. Первые и вторые места проходят напрямую, еще восемь путевок получают лучшие команды среди занявших третьи места (порядок критериев следующий — очки, разница голов, число голов, дисциплинарный рейтинг по числу желтых и красных карточек, рейтинг ФИФА). Для распределения третьих команд по сетке ФИФА использует заранее утвержденную таблицу из 495 вариантов.
Таблица третьих мест прямо сейчас.
Место.
Сборная.
Группа.
Очки.
Мячи.
Дисц. рейтинг.
1.
Швеция.
F.
3.
6:6.
−3.
2.
Шотландия.
C.
3.
1:1.
−4.
3.
Парагвай.
D.
3.
2:4.
−11.
4.
Кабо-Верде.
H.
2.
2:2.
−3.
5.
Бельгия.
G.
2.
1:1.
−7.
6.
Португалия.
K.
1.
1:1.
−3.
7.
Чехия.
A.
1.
2:3.
−1.
8.
Эквадор.
E.
1.
0:1.
−2.
9.
Босния и Герцеговина.
B.
1.
2:5.
−9.
10.
Панама.
L.
0.
0:1.
−2.
11.
Сенегал.
I.
0.
1:3.
0.
12.
Иордания.
J.
0.
1:3.
0.
Сейчас в зону выхода проходят третьи места из групп A, C, D, E, F, G, H и K. При такой комбинации ФИФА применяет вариант 283: третья команда группы H попадает к победителю группы A, третья команда группы G — к победителю группы B, третья команда группы E — к победителю группы D, третья команда группы C — к победителю группы E, третья команда группы A — к победителю группы G, третья команда группы F — к победителю группы I, третья команда группы D — к победителю группы K, третья команда группы K — к победителю группы L.
Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:
Германия — Шотландия.
Норвегия — Швеция.
Корея — Швейцария.
Нидерланды — Марокко.
ДР Конго — Гана.
Испания — Австрия.
США — Эквадор.
Египет — Чехия.
Бразилия — Япония.
Кот-д’Ивуар — Франция.
Мексика — Кабо-Верде.
Англия — Португалия.
Аргентина — Уругвай.
Австралия — Иран.
Канада — Бельгия.
Колумбия — Парагвай.
В ⅛ финала победитель пары Германия — Шотландия сыграл бы с сильнейшим в матче Норвегия — Швеция. В этой же четверти сетки победитель встречи Корея — Швейцария вышел бы на Нидерланды или Марокко.
Дальше эти две линии сошлись бы уже в ¼ финала. То есть Германия, Шотландия, Норвегия или Швеция могли бы попасть на Корею, Швейцарию, Нидерланды или Марокко.
В следующей части сетки ДР Конго или Гана сыграли бы с Испанией или Австрией. США или Эквадор вышли бы на Египет или Чехию. Победители этих двух матчей ⅛ финала затем встретились бы в четвертьфинале.
Еще одна ветка: Бразилия или Япония — против Кот-д’Ивуара или Франции, Мексика или Кабо-Верде — против Англии или Португалии. Сильнейшие в этих парах разыграли бы место в полуфинале.
Канада или Бельгия попали бы на Колумбию или Парагвай, а Аргентина или Уругвай — на Австралию или Иран. Победители этих двух матчей ⅛ финала затем сыграли бы друг с другом в ¼ финала.
Главная оговорка: это только моментальный срез. Таблица третьих мест на ЧМ-2026 максимально подвижна. Один гол может не только поднять сборную в топ-8, но и переставить соперников сразу в нескольких парах.