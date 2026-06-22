Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Корнев: «Меня звал к себе тренер Фелпса, но я никуда не уеду. Люблю свою Родину, страну, тренера»

Российский пловец Егор Корнев сообщил, что отказался работать с тренером Майкла Фелпса.

Источник: Спортс‘’

— Правда, что вас в свою группу приглашал Боб Боумэн — знаменитый тренер, который сделал мегазвездами Майкла Фелпса и Леона Маршана?

— Было такое. Он сначала написал мне, потом подошел. У нас состоялся очень короткий диалог. Боб сказал: «Извини, я тороплюсь, давай дальше мы спишемся»…Да меня много кто звал к себе. Но я всем отказал.

— Почему? Это же тренер Фелпса.

— Ну и что? А чем хуже Ольга Байдалова? Поэтому я никуда не уеду. Люблю свою Родину, страну, тренера. И считаю, что в России можно достичь высоких вершин. Поэтому не уезжаю за границу.

— Вы с тренером Байдаловой сразу же нашли общий язык?

— Возможно, у нас воспитание было схожим. Поэтому отношения сразу сложились, и мы оказались на одной волне, — рассказал Корнев.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Фелпса: карьера и личная жизнь пловца
В каждом виде спорта есть свои кумиры и идолы, на которых равняются будущие поколения. Это те спортсмены, имена которых известны практически всем. Вы можете ни разу не попасть в баскетбольное кольцо, но скажете, кто такой Майкл Джордан, или не уметь кататься на коньках, но слышать об Александре Овечкине. В плавании величиной мирового масштаба был и остается Майкл Фелпс. Его биография — это история коллекционирования золотых медалей на протяжении долгих лет.
Читать дальше