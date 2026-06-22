Егор Корнев: «Меня звал к себе тренер Фелпса, но я никуда не уеду. Люблю свою Родину, страну, тренера»

— Правда, что вас в свою группу приглашал Боб Боумэн — знаменитый тренер, который сделал мегазвездами Майкла Фелпса и Леона Маршана?
— Было такое. Он сначала написал мне, потом подошел. У нас состоялся очень короткий диалог. Боб сказал: «Извини, я тороплюсь, давай дальше мы спишемся»…Да меня много кто звал к себе. Но я всем отказал.
— Почему? Это же тренер Фелпса.
— Ну и что? А чем хуже Ольга Байдалова? Поэтому я никуда не уеду. Люблю свою Родину, страну, тренера. И считаю, что в России можно достичь высоких вершин. Поэтому не уезжаю за границу.
— Вы с тренером Байдаловой сразу же нашли общий язык?
— Возможно, у нас воспитание было схожим. Поэтому отношения сразу сложились, и мы оказались на одной волне, — рассказал Корнев.