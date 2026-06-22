Корнев о том, почему восхищается Тайсоном: «Он легенда своего поколения. Его не просто боялись, но и уважали как спортсмена»

— Да, это же отлично. Выходишь и сразу же делаешь результат. Все окружающие тебя спортсмены всё равно уважают силу в любом случае. Потому что спортсмен спортсмена по силе меряет. У нас же есть градация: первый ты, третий или десятый. И сила все определяет, — рассказал Корнев.