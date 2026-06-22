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Корнев о том, почему восхищается Тайсоном: «Он легенда своего поколения. Его не просто боялись, но и уважали как спортсмена»

Российский пловец Егор Корнев сообщил, что его восхищает боксер Майк Тайсон.

— Однажды вы сказали, что вас восхищает Майк Тайсон. Почему?

— Он легенда своего поколения. Его не просто боялись, но и уважали как спортсмена — за его силу, дисциплину, достижения. Я знаю про образ жизни, который вел Тайсон, но в период подготовки, находясь в прайме, этот человек мог творить чудеса.

— Вы хотите, чтобы в плавании о вас тоже думали: «Да он же человек-нокаут!»?

— Да, это же отлично. Выходишь и сразу же делаешь результат. Все окружающие тебя спортсмены всё равно уважают силу в любом случае. Потому что спортсмен спортсмена по силе меряет. У нас же есть градация: первый ты, третий или десятый. И сила все определяет, — рассказал Корнев.