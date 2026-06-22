Месси забил все 5 голов Аргентины на ЧМ-2026. Ну дубль с Австрией давали 6.00

38-летний форвард сборной Аргентины отличился на 38-й и 95-й минутах. На 9-й минуте Месси не реализовал пенальти.
На дубль Лионеля в сегодняшней игре давали коэффициент 6.00.
Месси забил все 5 голов Аргентины на мундиале. В первом туре он сделал хет-трик в игре с Алжиром (3:0).
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В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.Читать дальше