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Месси забил все 5 голов Аргентины на ЧМ-2026. Ну дубль с Австрией давали 6.00

Лионель Месси сделал дубль в матче против Австрии (2:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

38-летний форвард сборной Аргентины отличился на 38-й и 95-й минутах. На 9-й минуте Месси не реализовал пенальти.

На дубль Лионеля в сегодняшней игре давали коэффициент 6.00.

Месси забил все 5 голов Аргентины на мундиале. В первом туре он сделал хет-трик в игре с Алжиром (3:0).

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