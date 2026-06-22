Михаил Дегтярев: «Те, кто хорошо выступят на Спартакиаде, попадут на обеспечение в своих федерациях и начнут готовиться к Олимпиаде-2028»

«У меня в голове задача номер один — это Спартакиада сильнейших спортсменов (пройдет в августе‑сентябре 2026 года). Фактически речь идет о формировании сборной к Играм‑2028. Те, кто хорошо выступят, попадут на обеспечение в своих федерациях и начнут готовиться к Олимпиаде. Мы посмотрим, кому и сколько средств не хватает, и также будем доводить финансирование через Российский спортивный фонд (РСФ)», — сказал Дегтярев.