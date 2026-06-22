Дегтярев о восстановлении РУСАДА: «После аудита WADA можно будет говорить о восстановлении РУСАДА в правах»

"Хочу еще раз поблагодарить депутатов (Госдумы РФ). Они докрутили поправки к закону по соответствию нашего антидопингового законодательства всемирному кодексу WADA.
Мы получили [заключение о соответствии] от гендиректора WADA Оливье Ниггли, что организация полностью поддерживает наше законодательство. Это приближает нас к урегулированию разбирательства в CAS.
Как только это произойдет, мы получим возможность провести аудит РУСАДА, и будем приглашать аудиторов WADA. После него можно будет говорить о восстановлении РУСАДА в правах", — сказал Дегтярев.