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Дегтярев о восстановлении РУСАДА: «После аудита WADA можно будет говорить о восстановлении РУСАДА в правах»

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о работе по восстановлению статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Хочу еще раз поблагодарить депутатов (Госдумы РФ). Они докрутили поправки к закону по соответствию нашего антидопингового законодательства всемирному кодексу WADA.

Мы получили [заключение о соответствии] от гендиректора WADA Оливье Ниггли, что организация полностью поддерживает наше законодательство. Это приближает нас к урегулированию разбирательства в CAS.

Как только это произойдет, мы получим возможность провести аудит РУСАДА, и будем приглашать аудиторов WADA. После него можно будет говорить о восстановлении РУСАДА в правах", — сказал Дегтярев.