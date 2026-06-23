Тиагу Силва вернулся в «Флуминенсе»: «Некоторые истории никогда не будут иметь конца»

«Флуминенсе» объявил о подписании контракта с защитником Тиагу Силва, который стал свободным агентом после ухода из «Порту».
«Некоторые истории никогда не будут иметь конца. Кумир, монстр, эталон… великий центральный защитник в истории футбола возвращается», — написала пресс-служба клуба в соцсети X.
41-летний бразилец в декабре 2025 года присоединился к «Порту», подписав контракт до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на сезон. Он сыграл 14 матчей во всех турнирах и помог команде выиграть чемпионат Португалии.
Бразилец является воспитанником клуба. Он выступал за основной состав с 2006 по 2009 год, а также с 2024 до конца 2025-го. В 186 матчах на его счету 18 забитых мячей и 5 результативных передач.