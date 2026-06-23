«Атлетико» не продаст Альвареса в «Барселону»

«Атлетико» не намерен отпускать форварда сборной Аргентины Хулиана Альварес в «Барселону», несмотря на заявления игрока о желании сменить команду.
«Нет такой суммы, за которую “Барселона” могла бы купить Хулиана Альвареса. Он не будет продан в “Барселону”. Либо они выплатят сумму, указанную в пункте об отступных, в размере 500 миллионов евро, либо соглашение не будет достигнуто», — приводит AS слова представителя мадридского клуба.
Ранее СМИ писали об интересе к 26-летнему аргентинцу со стороны «Барселоны», «ПСЖ», «Арсенала» и «Реала». Мадридский клуб даже делал официальное предложение в размере 150 миллионов евро, но получил отказ.
Альварес имеет действующий контракт с «Атлетико» до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Альварес сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 голевых передач.
«Вы веселите нас еще больше “Барселоны”. “Атлетико” отказался продавать “Реалу” Альвареса за 150 миллионов.