«Атлетико» не продаст Альвареса в «Барселону»

«Нет такой суммы, за которую “Барселона” могла бы купить Хулиана Альвареса. Он не будет продан в “Барселону”. Либо они выплатят сумму, указанную в пункте об отступных, в размере 500 миллионов евро, либо соглашение не будет достигнуто», — приводит AS слова представителя мадридского клуба.