«Атлетико» хочет подать в суд на «Барселону» из-за Альвареса

В «Атлетико» испанскому изданию AS сообщили, что мадридский клуб подаст в спортивный суд на «Барселону» из-за переговоров с форвардом Хулианом Альваресом.
«Мы видели, как действует “Барселона” в прошлом (переход Антуана Гризманна — Прим. “СЭ”). Обещали комиссионные его сестре, его семье и самому игроку… Все знают, что это нечестный клуб, но они столкнулись с клубом, который не позволит им уйти от ответственности. Этот клуб — “Атлетико”, — сказал представитель “матрасников”.
Ранее в «Атлетико» заявили, что Альварес сможет перейти в «Барселону», только если каталонцы выплатят 500 миллионов евро, прописанных в контракте игрока в качестве отступных.
Ранее СМИ писали также об интересе к 26-летнему аргентинцу со стороны «ПСЖ», «Арсенала» и «Реала».
Альварес имеет действующий контракт с «Атлетико» до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Альварес сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 голевых передач.
«Вы веселите нас еще больше “Барселоны”. “Атлетико” отказался продавать “Реалу” Альвареса за 150 миллионов.