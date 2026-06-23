«Атлетико» хочет подать в суд на «Барселону» из-за Альвареса

«Мы видели, как действует “Барселона” в прошлом (переход Антуана Гризманна — Прим. “СЭ”). Обещали комиссионные его сестре, его семье и самому игроку… Все знают, что это нечестный клуб, но они столкнулись с клубом, который не позволит им уйти от ответственности. Этот клуб — “Атлетико”, — сказал представитель “матрасников”.