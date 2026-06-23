Иордания — Алжир: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу, где видео

Сборные Иордании и Алжира встретятся в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу во вторник, 23 июня. Игра будет проходить на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе, стартовый свисток прозвучит в 6.00 по московскому времени.