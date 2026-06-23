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Иордания — Алжир: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу, где видео

23 июня сборные Иордании и Алжира встретятся в матче группового этапа чемпионата мира.

Сборные Иордании и Алжира встретятся в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу во вторник, 23 июня. Игра будет проходить на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе, стартовый свисток прозвучит в 6.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

За основными событиями и результатом игры Иордания — Алжир можно следить в матч-центре на нашем сайте.

23 июн 06:00 Иордания — Алжир 0:0.

В предыдущем туре Иордания проиграла Австрии (1:3), а Алжир уступил Аргентине (0:3).

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.