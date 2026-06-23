Норвегия переиграла Сенегал, Холанн забил два мяча

В конце первого тайма норвежский защитник Маркус Хольмгрен Педерсен открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Во второй половине у норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанн, а у сенегальцев — Исмаила Сарр.