Норвегия переиграла Сенегал, Холанн забил два мяча

Сборная Норвегии переиграла Сенегал в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 3:2. Игра пррошла на арене «Нью-Джерси Стэдиум» в США.
В конце первого тайма норвежский защитник Маркус Хольмгрен Педерсен открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Во второй половине у норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанн, а у сенегальцев — Исмаила Сарр.
Норвегия набрала 6 очков и занимает второе место в группе I. Норвежцы гарантировали себе выход в плей-офф. Сенегальцы с 0 очков занимают третью строчку.
В третьем туре Норвегия сыграет против Франции, а Сенегал встретится с Ираком. Оба матча пройдут 26 июня.
23 июн 03:00 Норвегия — Сенегал 3:2.