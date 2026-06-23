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Норвегия переиграла Сенегал, Холанн забил два мяча

Сборная Норвегии переиграла Сенегал в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 3:2.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная Норвегии переиграла Сенегал в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 3:2. Игра пррошла на арене «Нью-Джерси Стэдиум» в США.

В конце первого тайма норвежский защитник Маркус Хольмгрен Педерсен открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Во второй половине у норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанн, а у сенегальцев — Исмаила Сарр.

Норвегия набрала 6 очков и занимает второе место в группе I. Норвежцы гарантировали себе выход в плей-офф. Сенегальцы с 0 очков занимают третью строчку.

В третьем туре Норвегия сыграет против Франции, а Сенегал встретится с Ираком. Оба матча пройдут 26 июня.

23 июн 03:00 Норвегия — Сенегал 3:2.