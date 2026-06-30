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Европейский гимнастический союз отложил рассмотрение вопроса по использованию флага России на турнирах

Внеочередное заседание генеральной ассамблеи Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), на котором планировалось утвердить возвращение флага и гимна РФ на международные старты, отложено.

Мероприятие должно было состояться 29 июня, однако его перенесли после совместного обращения 11 европейских стран, выступивших против отмены санкций.

24 мая исполком European Gymnastics отменил санкции в отношении спортсменов из России и Беларуси. За шесть дней до этого решения исполком Международной федерации гимнастики (FIG) снял ограничения с российских атлетов и разрешил им участвовать в турнирах под флагом и с гимном страны.

Чемпионаты мира по гимнастике 2026 года пройдут в Европе: Франкфурт-на-Майне примет ЧМ по художественной гимнастике с 12 по 16 августа, ЧМ по спортивной гимнастике пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме.