Европейский гимнастический союз отложил рассмотрение вопроса по использованию флага России на турнирах

24 мая исполком European Gymnastics отменил санкции в отношении спортсменов из России и Беларуси. За шесть дней до этого решения исполком Международной федерации гимнастики (FIG) снял ограничения с российских атлетов и разрешил им участвовать в турнирах под флагом и с гимном страны.