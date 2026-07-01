Федерация гимнастики России: «Решение World Gymnastics о допуске россиян с флагом и гимном действует. Оно должно исполняться всеми организациями»

Важно отметить, что еще в мае Исполком European Gymnastics поддержал решение World Gymnastics о восстановлении права российских гимнастов выступать с национальной символикой. Это позволило российским гимнасткам выступить на майском чемпионате Европы под национальным флагом и с исполнением гимна.