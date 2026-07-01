Федерация гимнастики России: «Решение World Gymnastics о допуске россиян с флагом и гимном действует. Оно должно исполняться всеми организациями»

Мероприятие должно было состояться 29 июня, однако его перенесли после совместного обращения 11 европейских стран, выступивших против отмены санкций, наложенных на российских спортсменов.
"Причиной переноса стала необходимость для европейских национальных федераций урегулировать вопрос исполнения решений World Gymnastics и European Gymnastics в условиях, когда в ряде европейских стран национальные власти запрещают использование российской национальной символики на соревнованиях.
Решение World Gymnastics уже действует. Оно должно последовательно исполняться всеми организациями, входящими в международную гимнастическую систему.
Важно отметить, что еще в мае Исполком European Gymnastics поддержал решение World Gymnastics о восстановлении права российских гимнастов выступать с национальной символикой. Это позволило российским гимнасткам выступить на майском чемпионате Европы под национальным флагом и с исполнением гимна.
Сегодня речь идет о завершении процедуры ратификации данного решения. На текущий момент решение исполкома остается действующим.
ФГР рассчитывает, что дополнительное время позволит членам European Gymnastics подтвердить приверженность решениям World Gymnastics, принципам Олимпийской хартии и независимости спорта от любого внешнего политического, государственного или экономического давления.
Речь идет не только о гимнастике, но и о способности международного спортивного сообщества отстаивать принципы и обеспечивать исполнение своих же решений", — говорится в заявлении ФГР.