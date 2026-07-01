Grand Chess Tour. Загреб. Абдусатторов, Гукеш, Фируджа, Гири, Вашье-Лаграв сыграют на турнире по рапиду

1−3 июля пройдет турнир по рапиду, 4−5 июля — по блицу.
Grand Chess Tour.
Загреб, Хорватия.
Рапид.
Начало партий — 15.00 по московскому времени (1 июля).
Участники.
Винсент Каймер (Германия).
Алиреза Фируджа (Франция).
Аниш Гири (Нидерланды).
Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
Йорден ван Форест (Нидерланды).
Максим Вашье-Лаграв (Франция).
Гукеш Доммараджу (Индия).
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).
Богдан-Даньел Дяк (Румыния).
Иван Шарич (Хорватия).
ПРИМЕЧАНИЕ: рапид — один круг (9 туров с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на каждый ход, начиная с первого), блиц — два круга (18 туров с контролем 5 минут плюс 2 секунды на ход).
В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко. В блице победа приносит 1 очко, а ничья — 0,5 очка.