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Grand Chess Tour. Загреб. Абдусатторов, Гукеш, Фируджа, Гири, Вашье-Лаграв сыграют на турнире по рапиду

В Загребе пройдет этап шахматной серии Grand Chess Tour.

1−3 июля пройдет турнир по рапиду, 4−5 июля — по блицу.

Grand Chess Tour.

Загреб, Хорватия.

Рапид.

Начало партий — 15.00 по московскому времени (1 июля).

Участники.

Винсент Каймер (Германия).

Алиреза Фируджа (Франция).

Аниш Гири (Нидерланды).

Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

Йорден ван Форест (Нидерланды).

Максим Вашье-Лаграв (Франция).

Гукеш Доммараджу (Индия).

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).

Богдан-Даньел Дяк (Румыния).

Иван Шарич (Хорватия).

ПРИМЕЧАНИЕ: рапид — один круг (9 туров с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на каждый ход, начиная с первого), блиц — два круга (18 туров с контролем 5 минут плюс 2 секунды на ход).

В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко. В блице победа приносит 1 очко, а ничья — 0,5 очка.