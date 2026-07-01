Мексика — Эквадор: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть трансляцию матча

Сборные Мексики и Эквадора встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в ночь на среду, 1 июля. Игра пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика), стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.