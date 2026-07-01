Коллина предложил не удивляться отмене гола сборной Германии. Всех заранее предупреждали

"Чтобы повысить темп игры, судьям было рекомендовано не наказывать за обычный игровой контакт и обращать внимание на ряд специфических ситуаций, которые могут возникать из-за тактики некоторых команд, — отметил Коллина. — Один из примеров — когда атакующие игроки пытаются помешать защитникам перемещаться. Само по себе занятие позиции не является нарушением правил. Однако если атакующий игрок не обращает внимания на мяч и намеренно, пусть даже незначительно, смещается с очевидной целью заблокировать движение соперника и помешать ему защищаться, судьи, а при необходимости и ВАР, должны тщательно анализировать такой эпизод и вмешиваться.