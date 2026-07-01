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Монтес выйдет в стартовом составе Мексики на матч плей-офф ЧМ-2026 против Эквадора

Сборные Мексики и Эквадора назвали стартовые составы на матч 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Сборные Мексики и Эквадора назвали стартовые составы на матч 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Мексика: Рауль Ранхель, Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо, Эрик Лира, Луис Ромо, Хильберто Мора, Сантьяго Хименес, Хулиан Киньонес, Роберто Альварадо.

Эквадор: Эрнан Галиндес, Пьеро Инкапье, Хоэль Ордоньес, Вильян Пачо, Педро Вите, Алан Франко, Мойсес Кайседо, Джон Йебоа, Эннер Валенсия, Гонсало Плата, Нильсон Ангуло.

Игра пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Начало матча — в 4.00 по московскому времени.

Мексика вышла в плей-офф с первого места в группе A, а Эквадор стал третьим в группе E.

Победитель матча Мексика — Эквадор в ⅛ финала сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго.

01 июл 04:00 Мексика — Эквадор _:_

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