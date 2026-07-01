Эквадор пожаловался на поведение мексиканских фанатов перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026

«Такое поведение далеко от принципов честной игры, справедливости и единства, которые должен олицетворять чемпионат мира по футболу. Поэтому с уважением призываем соответствующие органы уделять больше внимания этим событиям и принимать необходимые меры для обеспечения благополучия наших игроков, тренерского штаба и болельщиков. Мы надеемся, что эти неспортивные поступки не омрачат футбольный праздник, объединяющий две братские страны, и что уважение, честная конкуренция и дух честной игры, которые определяют чемпионат мира, будут царить всегда. Эквадор всегда будет отвечать на подобные неспортивные действия на поле», — говорится в пресс-релизе FEF.