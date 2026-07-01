Арбитр матча Мексика — Эквадор сделал паузу на водопой, несмотря на заявление ФИФА о его отсутствии

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Мехико, включая риск ударов молний вблизи стадиона, начало матча отложено. Перерывов на питье во время матча не будет. Безопасность всех людей является приоритетом ФИФА. Мы благодарим всех болельщиков за понимание и сотрудничество», — говорилось в заявлении организации.