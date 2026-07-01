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Арбитр матча Мексика — Эквадор сделал паузу на водопой, несмотря на заявление ФИФА о его отсутствии

Главный арбитр матча 1/16 финала Мексика — Эквадор Славко Винчич сделал паузу на водопой в первом тайме, несмотря на заявление ФИФА о его отсутсвии, сообщает The Athletic.

Главный арбитр матча 1/16 финала Мексика — Эквадор Славко Винчич сделал паузу на водопой в первом тайме, несмотря на заявление ФИФА о его отсутсвии, сообщает The Athletic.

Удары молний в районе стадиона «Ацтека» привели к задержке предматчевой разминки, что повлияло на начало игры. Матч должен был начаться в 04:00 по московскому времени, но стартовый свисток прозвучал в 05:00.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Мехико, включая риск ударов молний вблизи стадиона, начало матча отложено. Перерывов на питье во время матча не будет. Безопасность всех людей является приоритетом ФИФА. Мы благодарим всех болельщиков за понимание и сотрудничество», — говорилось в заявлении организации.