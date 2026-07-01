Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мексика — Эквадор: мексиканцы ведут в счете после первого тайма

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Мексики и Эквадора завершился первый тайм.

Источник: Спорт-Экспресс

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Мексики и Эквадора завершился первый тайм. Счет 2:0.

На 22-й минуте мексиканский нападающий Хулиан Киньонес открыл счет, а на 31-й минуте Рауль Хименес удвоил преимущество мексиканцев.

Игра проходит на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика).

Мексика вышла в плей-офф с первого места в группе A, а Эквадор стал третьим в группе E.

Победитель матча Мексика — Эквадор в ⅛ финала сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго.

01 июл 04:00 Мексика — Эквадор 2:0.