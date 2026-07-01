Клопп заинтересован в работе со сборной Германии

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в работе главным тренером сборной Германии, если Юлиан Нагельсманн будет уволен после поражения от Парагвая (1:1, пен. — 3:4) в 1/16 финала чемпионата мира-2026, утверждает в соцсети X инсайдер Флориан Плеттенберг.
По информации источника, работа в сборной Германии — это одна из двух вакансий, ради которых бы 59-летний немец вернулся к тренерской деятельности. Вторым таким проектом является «Реал» (не сейчас).
Нагельсманн является главным тренером сборной Германии с 2023 года. В январе 2025-го Немецкий футбольный союз продлил соглашение со специалистом до июля 2028-го.
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