Закарин о развитии велоспорта в России: «Нет системной работы. Надо начинать с детских школ»

Сейчас пришел новый президент, Олег Сиенко, команда осталась почти та же, но руководитель другой. Появилось пять человек, отвечающих за субъекты — я отвечаю за Приволжский округ. Нам выделяют деньги из федерации, и мы распределяем их внутри регионов. Уже есть развитие, и понятно, с кого спрашивать.