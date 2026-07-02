Молодежный Кубок мира по регби. 2-й тур. Новая Зеландия сыграет с Шотландией, Англия встретится с США и другие матчи

Молодежный Кубок мира по регби (U20).
Грузия.
Групповой этап.
2-й тур.
Группа A.
Уэльс — Уругвай — 12.00.
ЮАР — Грузия — 19.30.
Положение в группе: ЮАР — 5 очков (1 игра), Уэльс — 4 (1), Грузия — 2 (1), Уругвай — 0 (1).
Группа B.
Новая Зеландия — Шотландия — 17.00.
Италия — Япония — 19.30.
Положение в группе: Новая Зеландия — 5 (1), Шотландия — 5 (1), Италия — 2 (1), Япония — 0 (1).
Группа C.
Аргентина — Ирландия — 14.30.
Англия — США — 17.00.
Положение в группе: Аргентина — 5 (1), Англия — 5 (1), Ирландия — 2 (1), США — 0 (1).
Группа D.
Франция — Испания — 21.00.
Австралия — Фиджи — 14.30.
Положение в группе: Австралия — 5 (1), Франция — 5 (1), Испания — 1 (1), Фиджи — 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.