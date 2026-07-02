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Молодежный Кубок мира по регби. 2-й тур. Новая Зеландия сыграет с Шотландией, Англия встретится с США и другие матчи

2 июля в Грузии пройдут матчи группового этапа молодежного Кубка мира по регби.

Источник: Спортс‘’

Молодежный Кубок мира по регби (U20).

Грузия.

Групповой этап.

2-й тур.

Группа A.

Уэльс — Уругвай — 12.00.

ЮАР — Грузия — 19.30.

Положение в группе: ЮАР — 5 очков (1 игра), Уэльс — 4 (1), Грузия — 2 (1), Уругвай — 0 (1).

Группа B.

Новая Зеландия — Шотландия — 17.00.

Италия — Япония — 19.30.

Положение в группе: Новая Зеландия — 5 (1), Шотландия — 5 (1), Италия — 2 (1), Япония — 0 (1).

Группа C.

Аргентина — Ирландия — 14.30.

Англия — США — 17.00.

Положение в группе: Аргентина — 5 (1), Англия — 5 (1), Ирландия — 2 (1), США — 0 (1).

Группа D.

Франция — Испания — 21.00.

Австралия — Фиджи — 14.30.

Положение в группе: Австралия — 5 (1), Франция — 5 (1), Испания — 1 (1), Фиджи — 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.