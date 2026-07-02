Бельгия благодаря голу с пенальти на 120-й минуте обыграла Сенегал в 1/16 финала ЧМ-2026

В основное время сенегальцев голы забили Хабиб Диарра и Исмаила Сарр. Африканская команда вела в счете 2:0, но бельгийцы в самой концовке забили два мяча и ушли от поражения — отличились Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс.