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Бельгия благодаря голу с пенальти на 120-й минуте обыграла Сенегал в 1/16 финала ЧМ-2026

Сборные Бельгии и Сенегала не выявили победителя в основное время матча 1/16 финала ЧМ-2026 и за два дополнительных тайма по 15 минут — 2:2.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная Бельгии переиграла Сенегал в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и за два дополнительных тайма по 15 минут — 3:2. Игра прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США).

В основное время сенегальцев голы забили Хабиб Диарра и Исмаила Сарр. Африканская команда вела в счете 2:0, но бельгийцы в самой концовке забили два мяча и ушли от поражения — отличились Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс.

В конце дополнительного времени в ворота сенегальцев был назначен пенальти, который реализовал Тилеманс и принес бельгийцам победу, несмотря на попытки сенегальского защитника Пате Сисса смутить игрока лежанием на одиннадцатиметровой точке.

В ⅛ финала Бельгия встретится т с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.

01 июл 23:00 Бельгия — Сенегал 3:2.