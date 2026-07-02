Бельгия — Сенегал: судьи очень долго думали, но пенальти назначен правильно

С таким вердиктом можно согласиться. Но непонятно почему в целом так долго шла вся проверка и просмотр повторов. В результате возникло сомнение относительно того, явная ли это ошибка рефери, раз ушло столько времени, и правильно ли тогда вмешался ВАР. И объявление решения Мартинесом тоже получилось смазанным и малопонятным из-за его своеобразного английского языка и того, что часть слов не была слышна.