Тилеманс стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира

В концовке второго дополнительного тайма при счете 2:2 арбитр Сади Мартинес после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый в ворота сенегальцев. Однако исполнение стандарта затянулось, так как сенегальский защитник Пате Сисс лег на точку пенальти и несколько минут лежал, держась за голову.