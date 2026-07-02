В «Лейкерс» переходят Кесслер, Мамукелашвили, Граймс и Секстон

27-летний грузинский центровой Мамукелашвили получит четырехлетний контракт на 52 миллиона долларов США, 26-летний американский защитник Граймс — на четыре года и 60 миллионов долларов США, а 27-летний американский защитник Секстон — на два года и 19 миллионов долларов США.