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Бидструп сменил «Зальцбург» на «Лион»

«Лион» подписал контракт с полузащитником Мадсом Бидструпом, который перешел из «Зальцбурга».

«Лион» подписал контракт с полузащитником Мадсом Бидструпом, который перешел из «Зальцбурга».

По данным Transfermarkt, сумма сделки по 25-летнему датчанину составила 10,5 миллиона евро. Договор с французской командой будет действовать до 30 июня 2031 года.

Бидструп играл за «Зальцбург» с июля 2023 года, его контракт был рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 36 матчах полузащитник отметился одной результативной передачей.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 13 миллионов евро.