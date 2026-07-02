Центровой Робинсон согласовал трехлетний контракт с «Бостоном»

28-летний американец был самым опытным игроком «Никс» и одним из двух игроков ротации, изначально выбранных «Нью-Йорком» на драфте (другой — Майлз Макбрайд), которые внесли весомый вклад в чемпионский успех. За восемь сезонов в «Никс» Робинсон набирал в среднем 7,5 очка и 8 подборов за игру, проводя на площадке чуть менее 24 минут.