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Тиав: «Сенегал вылетел — это больно»

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав прокомментировал поражение от Бельгии (2:3 д.в.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав прокомментировал поражение от Бельгии (2:3 д.в.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Сенегальцы по ходу основного времени вели в счете 2:0.

«Мы вылетели — это больно. Нужно поздравить команду: ребята отдали все силы, но, к сожалению, нам не удалось удержать преимущество в два мяча. Поздравляю сборную Бельгии с выходом в следующий раунд. Нам остается принять это — таков футбол», — цитирует официальный сайт ФИФА Тиава.

В ⅛ финала сборная Бельгии сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.

01 июл 23:00 Бельгия — Сенегал 3:2.

Бельгия была ужасна, но ее разбудил Лукаку. Тилеманс с Троссаром чуть не подрались, а потом выбили Сенегал.