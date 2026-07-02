Тиав: «Сенегал вылетел — это больно»

«Мы вылетели — это больно. Нужно поздравить команду: ребята отдали все силы, но, к сожалению, нам не удалось удержать преимущество в два мяча. Поздравляю сборную Бельгии с выходом в следующий раунд. Нам остается принять это — таков футбол», — цитирует официальный сайт ФИФА Тиава.