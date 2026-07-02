Деклан Райс: «Я надеюсь, что мне не придется играть правого защитника в ⅛ финала ЧМ-2026»

Я играл там два или три раза в этом сезоне, я знаю эту роль, это, вероятно, не моя самая сильная сторона, но я готов сделать все для команды и тренера. Когда оставалось 12 минут, я сказал, что сделаю все возможное, и, думаю, я справился хорошо. Посмотрим, что будет в следующем матче, но я надеюсь, что мне не придется играть правого защитника", — цитирует 27-летнего игрока BBC.