Диарра: «Сборная Сенегала виновата сама»

Полузащитник сборной Сенегала Хабиб Диарра признался, что команда разочарована поражением от Бельгии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.
«Мы очень разочарованы. Провели хороший первый тайм, но этого оказалось недостаточно. Матч длится 90 минут, и сейчас мы опустошены. Это очень тяжело, мне даже нечего сказать. На поле нужно выкладываться полностью, а сегодня мы этого не сделали. Мы можем винить только самих себя», — цитирует пресс-служба ФИФА Диарра.
В ⅛ финала сборная Бельгии сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.
01 июл 23:00 Бельгия — Сенегал 3:2.
Бельгия была ужасна, но ее разбудил Лукаку. Тилеманс с Троссаром чуть не подрались, а потом выбили Сенегал.