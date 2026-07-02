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«Астон Вилла», «Ипсвич» и «Наполи» хотят подписать вратаря Ресте

Голкипер «Тулузы» Гийом Рестес может продолжить карьеру в Англии или Италии.

Голкипер «Тулузы» Гийом Ресте может продолжить карьеру в Англии или Италии, сообщает L'Equipe.

На 21-летнего француза претендуют «Астон Вилла», «Ипсвич Таун» и «Наполи». Французский клуб готов расстаться с футболистом не менее чем за 20 миллионов евро, однако официальных предложений по трансферу клуб пока не получал.

В сезоне-2025/26 Ресте провел за «Тулузу» 34 матча во всех турнирах, в 10 из них сохранив свои ворота в неприкосновенности. Также вратарь регулярно выступает за молодежную сборную Франции.