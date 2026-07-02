«Депортиво» хочет подписать Морату

«Депортиво» проявляет интерес к нападающему «Комо» Альваро Морате, сообщает сайт журналиста Джанлука Ди Марцио.
Испанский клуб рассматривает возможность подписания 33-летнего испанца. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Также в шорт-лист «Депортиво» входят нападающий Федерико Виньяс из «Леона» и форвард Фабиу Силва из дортмундской «Боруссии». Руководство клуба рассматривает несколько вариантов для усиления линии атаки перед новым сезоном.
В сезоне-2025/26 Мората сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.